Asfalto da continuação da Rua 6 no grande Cervezão já está com buracos

O Diário do Rio Claro ouviu o engenheiro da Stavias empresa responsável pela execução da Obra:

“ O problema é a umidade excessiva por conta da drenagem do solo de um clube localizado em frente a obra. O mesmo fica numa cota de dois metros acima do nível da rua. A água existente no local percola sobre o novo pavimento o que ocasiona um aumento de umidade. Outro fator que contribuiu para o aumento dos buracos foram as fortes chuvas e o grande volume de água que as mesmas trouxeram. Com o acúmulo de umidade a camada asfáltica cedeu.

Nós da Stavias, fizemos um novo planejamento da obra. Por ser obra realizada com recursos do Ministério das Cidades, o processo demanda planejamento e muita burocracia. O processo já está em fase final de análise, estamos aguardando a aprovação do Ministério das Cidades para a realização de um reparo no local. Iremos colocar um dreno para drenar a água que sai do clube e depois refazer a camada de asfalto, com isso iremos solucionar o problema”. Finalizou.