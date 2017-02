AMOREIRA: BENEFÍCIOS DA FRUTA E FOLHAS

A natureza tem uma infinidade de plantas, que além de propriedades nutricionais, auxiliam no controle e prevenção de inúmeras anomalias e doenças, que afetam os seres humanos, apresentando propriedades riquíssimas, podendo ser considerada uma grande farmácia natural.

Um exemplo muito conhecido é a Planta Amoreira, de origem asiática, adaptada ao clima tropical e subtropical do Brasil, de fácil cultivo, podendo atingir porte médio de 4 a 5 metros de altura, e que apresenta fruto variando de cores branca, vermelha e preta, e que apresenta propriedades nutricionais, vitaminas, minerais e antioxidantes. A fruta Amora, proporciona benefícios à saúde da mulher, como: auxílio no emagrecimento, no antienvelhecimento; prevenção de câncer (devido propriedades inibidoras) e doenças cardiovasculares além de alto poder de combate ao colesterol, sendo excelente ao sistema nervoso e memória. Além disso, a fruta reforça o sistema imunológico, auxilia na circulação sanguínea e na saúde da visão (devido à presença de antioxidante que se retêm na retina), bem como auxilia na diminuição do branqueamento de cabelos devido a alta concentração de vitamina A e E.

Já a folha da fruta Amora, por sua vez, é utilizada para o preparo de chás, eficazes no controle e prevenção da: Menopausa (regulagem de hormônios); Osteoporose (prevenção do desgaste natural dos ossos, devido ao alto grau de cálcio); Hipertensão (inibe e normaliza a elevação da pressão arterial); Diabetes (apresenta elemento inibidor de taxa de glicose); Obesidade (impede a concentração de gordura no corpo); Queda de Cabelo (revitaliza a circulação do couro cabeludo); Infecções (tem potencial anti-inflamatório e bactericida); por fim também regula o intestino e permite melhor funcionamento dos órgãos rins e fígado.

Sobre o assunto, uma moradora da zona rural do município de Rio Claro – SP, que utilizam remédios caseiros, aponta que o suco da amora, é excelente para inflamações de garganta, dor de dente e auxilia nos males do fígado. Também destaca que a casca da raiz da amoreira serve para expulsar vermes e solitárias e o chá das folhas contribuem para diarreias, febre e combate a doença de pedra nos rins. Diante disto, as indústrias farmacêuticas, produzem Cápsulas Naturais de Amora, através de um processo especifico (colheita das folhas, lavagem, secagem na sombra, trituração em máquina ou liquidificador, peneiramento, antes de encapsular); e Farinha Da Amora, para perda de peso, utilizada em pães e bolos. Nesse sentido, diante destas informações, é notório que a planta Amoreira através de seus frutos e folhas, é benéfica à saúde humana, o que portanto reforça o valor da natureza sobre os homens.