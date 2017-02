Alunos de enfermagem do Bayeux fazem treinamento na Fundação de Saúde

Acolhimento e humanização no atendimento aos pacientes e usuários da rede foram alguns dos assuntos tratados. Integrantes do Núcleo de Educação em Saúde Treinamento e Desenvolvimento (NESDT) da Fundação de Saúde de Rio Claro receberam na semana passada alunos do curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Armando Bayeux da Silva.

Os futuros técnicos em enfermagem participam de integração com equipe de treinamentos do NESDT em dinâmicas de grupo e conheceram mais sobre o SUS (Sistema Único de Saúde). Também receberam orientações a respeito do trabalho que farão como estagiários nas unidades de saúde do município. O estágio é parte obrigatória do currículo do curso.

Acolhimento e humanização no atendimento aos pacientes e usuários das unidades da rede municipal de Saúde foram alguns dos assuntos em pauta no encontro, que ocorreu na sede do NESDT, na Rua 9, esquina com a Avenida 34, bairro Santana.