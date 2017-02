Rio Claro cumpre nova etapa para região central receber 1ª Cia da PM

Por ser um ponto estratégico com muita movimentação, e estar próximo de agências bancárias, comércio, jardim público e shopping, a antiga estação ferroviária é considerada local ideal para abrigar a 1ª Cia de Polícia, ampliando o fluxo de viaturas e policiais no centro da cidade.

A Prefeitura de Rio Claro está atuando junto ao Governo Federal na tentativa de agilizar os trâmites burocráticos necessários de forma a dar garantias legais para a transferência da 1ª Companhia da Polícia Militar de Rio Claro, situada na Rua 12, Bairro do Estádio, para a antiga estação ferroviária que fica na Rua 1, centro.

As tratativas visando a mudança foram feitas em Brasília pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e pelo presidente da Câmara Municipal André Godoy, durante audiência no Ministério do Planejamento com o secretário do Patrimônio da União, Sidrack de Oliveira Correia Neto.

“Debatemos com o secretário a possibilidade da cessão de uso da área ao Governo do Estado para que então possa ser destinada ao setor da segurança. Com isso, Rio Claro ganharia uma nova dinâmica na segurança pública, já que o local é considerado estratégico pelo comando do policiamento”, comenta Juninho.

Entre as vantagens apontadas pelo governo municipal para que a 1ª Cia da PM mude para a antiga estação está a proximidade com outros pólos de intensa movimentação, como o Jardim Público, rede bancária, estabelecimentos comerciais e shopping. Para o secretário municipal de segurança, Marco Antonio Bellagamba, a transferência da 1ª Cia para o local é uma aspiração antiga do setor policial e representaria um grande avanço no projeto estruturado para a segurança pública do município.

Para André Godoy, se houver um desfecho positivo da mudança, será benéfico para Rio Claro. “Por ser um local estratégico, a sensação de segurança da população será maior, pois com o policiamento instalado na região central o fluxo de viaturas e policiais aumentará”.