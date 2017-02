Prefeitura inicia reconstrução de ponte em Batovi

Derrubada no dia 22 de janeiro após fortes chuvas que caíram no município, uma ponte do distrito de Batovi começou a ser reconstruída nesta semana pela Prefeitura. A Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria de Obras, iniciou nesta semana a reconstrução da ponte do distrito de Batovi parcialmente destruída no dia 22 de janeiro pelas fortes chuvas que caíram no município, comprometendo principalmente as estruturas laterais e a superfície da ponte. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve no local acompanhado pelo secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima, e do subprefeito de Batovi, Marcelo Roberto Scopinho.

“Estamos com uma equipe realizando os trabalhos desde as primeiras horas do dia para agilizar a conclusão. Foi feito a retirada dos tubos antigos e uma limpeza nas margens que fez com que aumentasse o canal do leito d´água para maior vazão”, comenta Paulo Roberto.

O prefeito destaca que a reconstrução da ponte danificada irá devolver as condições de tráfego no local. “Muitas pessoas utilizam o trecho para cortar caminho e acessar a rodovia Wilson Finardi, sem precisar ir até a entrada principal de Batovi próximo da rodovia Washington Luiz”.

Foram colocados toras de madeiras para a sustentação da base e, posteriormente, serão assentadas as madeiras para a fixação e conclusão da ponte.