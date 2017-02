Polícia militar prende traficantes de drogas em Santa Gertrudes

Durante patrulhamento no Parque das Indústrias, os policiais da equipe do Canil, avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas, as quais ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga, sendo acompanhadas e detidas. Ao serem submetidas à busca pessoal, com apoio do cão de faro Aika, os policiais obtiveram sucesso em localizar 118 pedras de crack, 53 porções de cocaína, 46 porções de maconha e a quantia de R$ 236,00.

Conduzidos ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo ambos encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.