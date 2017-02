Parceria entre prefeitura e governo estadual deve fortalecer produção rural

A parceria entre governos municipal e estadual tende a contribuir para o desenvolvimento da produção rural do município e auxiliar no trabalho dos produtores.

Agricultores rio-clarenses participaram na quinta-feira (9) do evento Frutos da Terra, em que puderam expor produtos e discutir as atividades que desenvolvem. A organização foi da Casa da Agricultura em parceria com prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura.

“Estamos estreitando relações com o governo estadual, para que em conjunto sejam traçadas ações em prol da comunidade”, afirma o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

Para Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura, a parceria com o governo estadual tende a contribuir para o desenvolvimento da produção rural do município e auxiliar no trabalho dos produtores.

O presidente da Câmara Municipal, André Godoy, e Enéas Ferguson, da Casa da Agricultura, participaram da atividade, que reuniu no distrito de Assistência cerca de 150 pessoas entre expositores de diversos setores da produção agrícola.