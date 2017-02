IPTU pago em dia vale desconto em Rio Claro

Quem paga em dia tem descontos. Os contribuintes podem usar o carnê, que está sendo entregue pelos Correios, ou imprimir a guia de pagamento pelo site da prefeitura. Além de garantir o abatimento, pagar o mais rápido possível ajuda a evitar longas filas.

Pagar no prazo a parcela única rende desconto de 10% no valor total do carnê. Quem parcelar tem 3% de desconto em cada parcela paga em dia. O pagamento do IPTU 2017 de Rio Claro pode ser feito na Caixa Federal e casas lotéricas.

Noventa e quatro mil e quinhentos carnês estão sendo distribuídos. Já as guias de recolhimento da parcela única e das 11 parcelas estão disponíveis desde a segunda semana de janeiro no endereço www.rioclaro.sp.gov.br/iptu2017. Para o acesso à guia de recolhimento é preciso ter em mãos o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês anteriores de IPTU.

Além disso, a isenção para aposentados e pensionistas foi simplificada neste ano. Basta comparecer ao Atende Fácil, na Avenida 2 entre as ruas 2 e 3, Centro. Não é mais necessário enfrentar fila na agência do INSS para obter o comprovante de rendimento. A partir do momento que recebe o pedido de isenção, a própria prefeitura solicita o documento ao INSS.

Também não é necessário esperar a entrega dos carnês do IPTU para solicitar o benefício. Têm direito à isenção aposentados e pensionistas que ganham até dois salários mínimos e são proprietários de um único imóvel, no qual residem.