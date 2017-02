Estados Unidos – esportes

E. Cortez

Os americanos respiram esporte. E particularmente o mês de fevereiro é especial, pois é a época do Super Bowl, o maior evento esportivo do país e um dos maiores do mundo – e não é nenhum equívoco dizer que os EUA param no momento do jogo. A final do campeonato de futebol americano ocorre em um jogo único, em local agendado previamente e que muda todos os anos. Desta vez foi na casa do Houston Texans, em Houston, no último domingo (5).

E este ano o Super Bowl ganhou ainda mais repercussão, pois teve uma avalanche de recordes. Com o quinto título conquistado na madrugada do último dia 6, com a vitória por 34 a 28 sobre o Atlanta Falcons após inédita prorrogação, o jogadorTom Brady (marido da modelo Gisele Bündchen), e o técnico Bill Belichick consolidaram aquela que, possivelmente, tornou-se a maior dinastia da NFL.

Juntos, eles comandaram o New England Patriots a sete disputas de Super Bowl em 15 anos, feitos inéditos para um jogador e um treinador. Ganharam cinco vezes (2002, 2004, 2005, 2015 e 2017).

A equipe se transformou em sinônimo de triunfo e a vitória sobre os Falcons provou-se a mais difícil de todas. Para obtê-la, após ficarem 25 pontos atrás do placar (28 a 3), Brady e companheiros tiveram que atuar em nível máximo na decisão. Como resultado, o Super Bowl 51 entrou para a história como palco de recordes quebrados nas pouco mais de quatro horas de partida.

Com os números da atuação do último domingo, também se estabeleceu como quarterback com mais jardas, touchdowns e passes completados em Super Bowls. Mais importante, Brady completou 22 de seus 30 lançamentos no segundo tempo, o que mudou a maré do jogo. Até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem Brady é amigo, parabenizou-o via Twitter.

Popularidade

Então, quer saber por que a modalidade é tão popular? Vamos começar dizendo que a infraestrutura impressiona. O turista pode acessar uma série de atrações já em torno do estádio onde o jogo será realizado, entre encontros com ex-jogadores, áreas de diversão e até mesmo assistir a shows – bandas como Metallica e Maroon 5 já se apresentaram antes dos jogos.

Os shows musicais realizados no intervalo do jogo também são destaque. Astros da música realizam apresentações diferenciadas em um curto espaço de tempo, e a rapidez da organização para montar e desmontar o palco impressiona! A apresentação deste ano foi protagonizada pela cantora Lady Gaga, mas artistas como Beyoncé, Michael Jackson, Prince, Bruno Mars e Coldplay já passaram pelo mesmo palco.

Toda a comunidade da cidade em que o jogo será realizado abraça a festa e procura receber os visitantes da melhor maneira possível e, ao contrário do que acontece no Brasil, o evento acaba atraindo até mesmo quem não acompanha os times finalistas. O que importa é participar, dividir a empolgação com os torcedores e aproveitar a oportunidade de assistir o Super Bowl.

A final do campeonato também é importante em termos econômicos para as cidades que recebem o jogo. Os números falam por si – em 2016, o impacto financeiro gerado pelo Super Bowl chegou a US$ 620 milhões, e a audiência registrada pela TV ficou em 111,9 milhões de espectadores, uma das maiores da história do país.

Se você deseja ir a um Super Bowl, atenção: as entradas começam a ser vendidas com muita antecedência (acredita-se que as entradas para a final de 2018 serão comercializadas a partir de maio), e eles não são baratos – o ingresso individual mais barato custa em torno de US$ 3 mil no início das vendas e, se você decidir ir às vésperas do jogo, só vai conseguir comprar uma entrada nos sites de revenda de ingressos, onde o valor pode chegar a US$ 5 mil para a poltrona mais distante do campo.

Por exemplo: para a final do Super Bowl 2017, o pacote mais barato para assistir o jogo (com o ingresso incluso) custava em torno de US$ 5,8 mil no site de revendas da Ticketmaster, sem contar hospedagem, passagens de avião e os custos com a parte documental (como renovação de visto e emissão de passaporte). E se quiser luxo, prepare-se: o pacote mais caprichado chegava a US$ 11 mil!