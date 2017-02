Coluna Edmar Ferreira

Rodada importante do Campeonato Paulista da Série A-2 neste final de semana. Enquanto o Rio Claro enfrenta o Batatais, hoje às 16h, em Matão (estádio Osvaldo Scatena está interditado), o Velo Clube vai ao Anacleto Campanella na segunda-feira, às 20h, medir forças com o líder São Caetano.

O Azulão está invicto. Venceu União Barbarense (2 x 1) e Mogi Mirim (1 x 0) e empatou com o Penapolense (1 x 1). O Rubro-Verde perdeu na estreia para o Bragantino (2 x 1), mas se reabiltou com duas ótimas vitórias sobre Mogi Mirim (2 x 1) e Portuguesa (2 x 0). E na quinta que vem tem o tão aguardado dérbi no Schmidtão. Vai sair lasca.

O São Caetano lidera a Série A-2 com 10 pontos. Água Santa com 8, Rio Claro e Bragantino com 7 seriam os outros três classificados para a segunda fase se a competição terminasse hoje. Sertãozinho e Velo Clube vêm logo atrás com 6. Estariam rebaixados hoje: Rio Preto, Capivariano, XV de Piracicaba, Juventus, Mogi Mirim e União Barbarense.

Interessante a matéria feita pelo site Uol sobre o Rio Claro. Sua torcida está fazendo uma campanha nas redes sociais contra a homofobia e convidando o público LGBT para ir ao Schmidtão.

Em sua página no Facebook, o Rio Claro postou uma foto do Estádio Municipal nas cores do arco-íris com os dizeres. “A comunidade LGBT é bem-vinda no estádio do Rio Claro F.C”.

Os gritos de “bicha” também estão abolidos nos jogos do clube. A iniciativa, segundo o site, surgiu de alguns torcedores que são responsáveis por administrar as redes sociais do clube. Eles levaram a ideia à diretoria que, aprovou. O perfil do Azulão ganhou muita visibilidade na internet recentemente por uma brincadeira que fez com Lionel Messi, o convidando para assistir um jogo no Schmidtão.

Mas, obviamente que a campanha não teria 100% de aceitação. Na matéria do Uol está escrito que a diretoria do Rio Claro se preparou para as diversas reações. Alguns torcedores reprovaram a iniciativa e postaram comentários preconceituosos no post, que logo foram deletados. O gerente de futebol Alex Afonso espera que outros clubes adotem esta postura, apesar de achar muito difícil.

Achei a iniciativa interessante, mas o Rio Claro F.C tem que estar preparado também para enfrentar a gozação dos rivais. Basta ver o que o torcedor são-paulino sofre por conta de uma simples brincadeira que o ex-volante Vampeta fez ao chamar o mascote do Tricolor de “Bambi”. A partir de agora os rio-claristas terão que conviver com isso, e é claro, aceitar numa boa.

Palmeiras, enfim, acertou a contratação do atacante colombiano Miguel Borja. O jogador do Atlético Nacional, de Medellín, teve o negócio fechado com o aval da empresária Leila Pereira, dona da Crefisa, patrocinadora do clube, em ajudar a pagar os cerca de R$ 33 milhões. O valor será pago em três parcelas semestrais. O vínculo é de cinco anos.

A vinda do colombiano foi uma negociação demorada e fechada com a ida do diretor de futebol palmeirense Alexandre Mattos para Medellín. A Crefisa também vai bancar parte do salário ao dar ao Palmeiras R$ 200 mil por mês. Borja vai ganhar cerca de R$ 350 mil.

A patrocinadora, que renovou o contrato com o clube nesta semana, também pagará para Borja metade do R$ 1 milhão de dólares (R$ 3 milhões) em luvas pela assinatura do vínculo com o Palmeiras. A outra metade será paga pelo clube.

O zagueiro Yerry Mina, cobiçado por vários clubes europeus, inclusive o Barcelona, renovou seu contrato com o Verdão até 2021, elevando a multa rescisória. O becão ganhará um aumento salarial.

Mina, de 22 anos, titular da seleção colombiana, foi contratado pelo Palmeiras na metade da última temporada, junto ao Independiente Santa Fe. O contrato vigente era até junho de 2021. A renovação do contrato já foi regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mina estará à disposição de Eduardo Baptista para a partida contra o Ituano, amanhã em Itu, pelo Paulistão.

Volante Rodrigo que não foi inscrito pelo Palmeiras no Paulistão está de casa nova. O jogador foi emprestado ao Sport Recife até o final do ano. O time pernambucano queria Arouca, mas se contentou com o ex-jogador do Goiás.

O esporte Fantástico de hoje, às 10h15, exibe entrevista especial com o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann. Em recuperação, ele faz planos para o futuro, na vida profissional e pessoal. E revela que pretende casar em breve.

Ao programa, Follmann também fala sobre a adaptação à prótese e diz que pretende continuar no esporte, como por exemplo, disputar as Paralimpíadas. Sobrevivente da tragédia que vitimou 71 pessoas no voo que levava a equipe da Chapecoense para a Colômbia, Follmann foi o único sobrevivente que precisou passar por uma amputação após o acidente.

O ex-goleiro afirmou que isso não o incomoda, pois estar com saúde e vivo é a coisa mais importante. O Esporte Fantástico, apresentado por Cláudia Reis, Juliana Rios, Lucas Pereira e Mylena Ciribelli vai ao ar, hoje às 10h15.

Alexandre Pato estreou com gol no Tianjin Quanjian. O atacante brasileiro marcou um dos gols do time chinês na derrota para o Pisa por 3 a 2, em amistoso realizado na Itália. Pato manteve a escrita de sempre balançar a rede em suas estreias. Foi assim no Inter/RS, Milan, Corinthians e Seleção Brasileira. Pato chegou ao Tianjin em janeiro, após rápida passagem pelo Villarreal, da Espanha.

Curiosidade do dia: Em toda sua história, o São Paulo não fez nenhum jogo no dia de Natal. O Corinthians fez três jogos: venceu, empatou e perdeu. O Santos fez um jogo e empatou e o Palmeiras também fez um jogo e venceu.