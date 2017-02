CEUs – Centro de Artes de Rio Claro abre vagas para curso gratuito de teatro

Para participar é preciso ter mais de 14 anos e os jovens com menores de 18 anos precisam estarem acompanhados de um responsável para realizar o cadastro. As inscrições são feitas no próprio CEUs de segunda a sexta, das 8h às 17h, mediante a apresentação do RG. As vagas são limitadas.

As aulas acontecerão no CineTeatro do CEUs às segundas, terças e quintas, das 14h00 às 17h00.

Nesse período, os professores vão abordar a história do teatro, dinâmicas de expressão corporal, motivação e construção de personagens. No final, serão realizadas a montagem e a apresentação de uma peça além da entrega de certificado.

O Centro de Artes e Esportes Unificados fica na av 1MP s/n Mãe Preta. Mais informações podem ser solicitadas no e-mail –ceu.maepreta@cultura.rc.sp.gov.br ou no telefone (19) 3524-1380.