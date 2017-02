Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro

Programação

– DOMINGO, 12, TARDE DANÇANTE, a partir das 15 horas,

Atração musical: BANDA SANTA CLARA

Ingresso Homem: R$10,00

Ingresso Mulher: R$7,00

*Sócios e frequentadoras livre acesso com apresentação da carteirinha social e recibo Fevereiro/2017.

Para mais informações: Secretaria do clube de 2ª. a 6ª. feira, das 09 às 11 e das 14 às 17 horas. Fone: (19) 3524-2424 ou na internet: http://sociedadeveteranosderioclaro.blogspot.com.br/

Traje: Esporte.

– BINGO BENEFICENTE:

Dia 14/Fevereiro, às 14 horas, na Sociedade Veteranos. Cinco cartelas duplas: R$10,00. Prêmios em dinheiro conforme a arrecadação com as vendas das cartelas. Serviço de bar completo.

AULAS DE ZUMBA

2ª. e 4ª. FEIRA, A PARTIR DAS 19:30 HORAS

3ª e 5ª. FEIRA, A PARTIR DAS 09:15 HORAS



AULAS DE ZUMBA GOLD (Voltadas à 3ª. Idade)

2ª. e 4ª. FEIRA, A PARTIR DAS 18:30 HORAS

3ª. e 5ª. FEIRA, A PARTIR DAS 09:15 HORAS



Curso de Dança de Salão da Cia. Levitar

Aulas às 5as. feiras, período noturno. Informações: 9-9675-7493 (Christiane Cintra).



OUTRAS INFORMAÇÕES

A Secretaria da Sociedade Veteranos atende diariamente das 09 às 11 e das 14 às 17 horas. Informações (19) 3524-2424.

Outras informações ou com a presidente Sônia Andriolli, pelo fone: 3523-2746.