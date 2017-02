Senac Rio Claro oferece curso de informática para maturidade

Quem nasceu a partir de 1995 não conhece o mundo sem a internet e, até por isso, lida muito bem com a tecnologia. Já a população mais madura, que ainda não se atreveu a explorar mais profundamente o universo digital, acaba se deparando com algumas dificuldades. Para essas pessoas, um curso básico de informática é uma boa opção para perder de vez o medo de conviver com a modernidade.

Pensando nesse público específico, o Senac Rio Claro oferece o curso de Informática para Maturidade, que permite ao aluno iniciar o contato com o computador. As aulas fornecem os conhecimentos para navegação na internet e também exploram os principais recursos de pesquisa e entretenimento.

Celia Nogueira de Paula Claudino, de 43 anos, realizou o curso no Senac no ano passado e elogiou a didática dos professores. “O jovem já nasceu com a tecnologia, nós não. Nosso ritmo para aprender é diferente, mas os professores são pacientes e têm jeito para nos ensinar”, afirmou.

Celia decidiu buscar o curso porque “mexia quase nada com o computador”, conforme descreveu. Ela contou que ficou muito à vontade nas aulas, principalmente devido à faixa etária da turma, formada por pessoas com a mesma idade que ela ou mais. “Hoje, já domino melhor o computador e utilizo bastante o e-mail. O curso foi muito importante, pois estou em busca de um novo trabalho e o conhecimento adquirido durante as aulas faz toda diferença”, disse.

Para Barbara Peres Barbosa, docente do curso, o medo de errar é um dos principais impedimentos para quem não está familiarizado com os equipamentos digitais. “O aluno, ao final do curso, desenvolve uma visão geral das tecnologias existentes e sente-se mais seguro para usar o computador. Conhecer o mundo informatizado é uma maneira de adquirir autonomia para realizar as tarefas cotidianas e para se comunicar com familiares a amigos, além de abrir caminho para ter mais acesso às informações”, explica a docente.

O curso rápido do Senac Rio Claro contará com duas turmas neste ano. As aulas terão início em março e em agosto. Mais informações podem ser obtidas no Portal www.sp.senac.br/rioclaro, na unidade ou pelo telefone (19) 2112-3400.