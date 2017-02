Rio Claro busca recuperar projetos de três creches para mais 360 vagas

Os investimentos seriam de R$ 5,7 milhões pelo Proinfância. O assunto foi tratado em Brasília nesta quinta-feira (09) numa tentativa de colocar em andamento projetos que estavam parados no Ministério da Educação.



Rio Claro está trabalhando para recuperar projetos de construção de três creches em parceria com o governo federal por meio do Programa Proinfância. Iniciativas nesse sentido foram feitas nesta semana em Brasília pelo prefeito Juninho, e pelo presidente da Câmara Municipal André Godoy. Os dois se reuniram com o ministro da Educação, Mendonça Filho, que providenciou agenda com Leandro José Franco Damy, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A reunião no FNDE também contou com a presença do vereador Adriano La Torre.

A pauta da reunião envolveu vários assuntos, entre eles a recuperação dos projetos de construção das três creches em Rio Claro, nos bairros Jardim Residencial dos Bosques, Jardim Residencial das Palmeiras e Bosques de Rio Claro. São projetos dos anos de 2010, 2011 e 2013 que estavam encaminhados, mas que não receberam a atenção devida por parte da administração anterior e o prazo de construção expirou. Cada creche custaria R$ 1,9 milhão, sendo R$ 400 mil de responsabilidade da prefeitura.

O secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, informou que está pedindo prorrogação dos prazos. “O prefeito determinou que a equipe da secretaria estabeleça contatos com os técnicos do FNDE em Brasília para encaminhar os projetos”, comenta Moreira. De acordo com ele, o investimento total previsto é de R$ 5,7 milhões para abertura de 360 vagas de creche na rede municipal de ensino.

“O que tem me motivado a lutar pelas creches é a situação das mães rio-clarenses que não têm onde deixar os filhos para trabalhar”, diz Juninho. O prefeito destaca que a administração municipal tem total interesse em estreitar relações com os governos estadual e federal. “Nosso município precisa muito do apoio estadual e federal, por isso desde o primeiro momento estamos buscando estas parcerias, visando novos projetos e serviços para melhor atendimento à comunidade”, afirma.

André Godoy ressaltou o resultado positivo da visita a Brasília. “Podemos ter a abertura de 510 vagas de creche com as três escolas do Proinfância e a do Instituto Federal de Educação”, disse. Na quarta-feira (8), a prefeitura anunciou que pediu ao instituto o uso do imóvel na Rua 10 no Alto do Santana, que poderá abrigar uma creche municipal com 150 vagas.