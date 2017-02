Rio Claro abre programação do Carnaval 2017 com eleição da Corte Momesca

Na noite dessa sexta-feira, 10 de fevereiro, foram eleitos para compor a corte momesca do Carnaval 2017 de Rio Claro, a Rainha Beatriz Capistrano, Rei Momo Marcelo Renato de Almeida, primeira princesa Tauana Gabrieli da Silva, e segunda princesa Marina Viti Thomazini. O evento foi realizado no Floridiana Tênis Clube.

O público presente acompanhou o evento ao som do grupo União de Amigos. Além disso, a bateria Pegada Loka, da escola de samba Grasifs – Voz do Morro, deu o tom para que seu pavilhão e os das agremiações Samuca, A Casamba e Unidos da Vila Alemã (UVA), colorissem o clube. Também estava presente o pavilhão, com seu mestre sala e porta bandeira, da Império do Samba.

O clima de harmonia e descontração tomou conta do clube. Com seis candidatas, o concurso que elegeu uma rainha e duas princesas, atingiu as expectativas de seus organizadores. Muito confete, serpentina e animação não faltaram na escolha da corte.

O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, que tem como titular Ronald Penteado, em parceria com a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (UESCA).

A programação oficial do Carnaval de Rio Claro acontece nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, no Jardim Público. Além da participação das escolas de samba, o evento terá área kids com brinquedos, monitores, trenzinho e guloseimas para garantir a diversão das crianças.