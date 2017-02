Gabinete de Leitura volta a atender aos sábados

O gabinete disponibiliza à comunidade acervo com quase 50 mil livros, além de jornais diários do município.

Depois de mais de um ano com as portas fechadas aos sábados, o Gabinete de Leitura de Rio Claro, volta a atender também neste dia da semana. “Assim, possibilitamos que mais pessoas utilizem este espaço público e facilitamos o acesso à leitura, já que nem todas as pessoas têm disponibilidade nos demais dias da semana”, comenta Daniela Ferraz, secretária municipal de Cultura.

A reabertura do Gabinete de Leitura aos sábados é uma reivindicação da comunidade que está sendo atendida pela administração. No local o público tem a sua disposição quase 50 mil livros, além de jornais diários do município. Uma banca fixa de troca e doações de livros também é mantida naquele espaço, que recebe quinzenalmente reuniões do Centro Literário de Rio Claro.

Para emprestar livros, o interessado deve se cadastrar apresentando documento de identidade (RG) e um comprovante de endereço. Aos sábados, o atendimento acontece das 8 às 12 horas. De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 8 às 19 horas. O Gabinete de Leitura fica na Avenida 4, 427, entre as Ruas 5 e 6, na região central da cidade, telefone 3532-4077. O Sistema de Bibliotecas de Rio Claro conta ainda com mais três unidades, que funcionam no Centro Cultural (3522-8002), Cervezão (3532-1947) e no Centro de Artes e Esportes Unificado (3524-1380).