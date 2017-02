Fábrica de Sonhos do Shopping Rio Claro promove Festival da Coxinha

É difícil encontrar uma pessoa que não goste de uma coxinha, e por isso, de 10 a 12 de fevereiro, a Fábrica de Sonhos do Shopping Rio Claro promove o primeiro Festival da Coxinha.

O evento terá diversas opções de coxinhas e também os deliciosos minichurros recheados do Chu Churros. As deliciosas coxinhas da Fábrica de Sonhos serão apresentadas nos sabores coxinha de frango, coxinha de frango com requeijão, coxinha de calabresa, coxinha com massa de mandioca e recheio de carne moída, coxinha de doce de leite. Além disso, também será servido quibe recheado com provolone.

Para provar todas estas opções, será montada uma tenda no deque em frente à Renner, para os clientes saborearem com tranquilidade as delícias da Fábrica de Sonhos. Não há como resistir e provar todos os sabores.



A história da coxinha

Não se sabe ao certo como a coxinha foi criada, mas um fato curioso, apesar de não haver confirmações históricas, conta que o quitute surgiu graças aos caprichos do filho da princesa Isabel e do Conde d’Eu, conforme descreve Roberta Malta Saldanha no livro História, Lendas e Curiosidades da Gastronomia (Editora Senac). Segundo o livro, o garoto foi criado na Fazenda Morro Azul, em Limeira, e só gostava de comer coxas de galinha. Certo dia, ao perceber que não havia coxas de frango o suficiente para o almoço, a cozinheira da fazenda, já prevendo a histeria do garoto por falta da sua comida predileta, teria desfiado outras partes da ave e moldado em uma massa à base de farinha e batata. O garoto teria gostado tanto do prato que a notícia se espalhou e a imperatriz Tereza Cristina quis experimentar o famoso quitute. Encantada pelo saboroso petisco, a nobre solicitou que a receita fosse passada ao mestre da cozinha imperial e, assim, no boca a boca, a coxinha ganhou os salões da realeza brasileira.

Também há outras fontes que dizem que a coxinha foi desenvolvida durante a industrialização de São Paulo para ser comercializada como um substituto mais barato e mais durável às tradicionais coxas de galinha que eram vendidas nas portas das fábricas. De São Paulo, a receita rapidamente se espalhou pelo restante do estado e logo do Brasil, ganhando fama no Rio de Janeiro e no Paraná já na década de 1950.

A verdade é que esse quitute tipicamente brasileiro ganhou o mundo, e no Brasil faz parte da alimentação dos brasileiros e das festas e encontros familiares com seu sabor único e irresistível.

Sobre a Fábrica de Sonhos – Inaugurada em 2016 no Shopping Rio Claro, a Fábrica de Sonhos Doces Finos tem os melhores bolos recheados da cidade, além de tortas, doces e salgados.