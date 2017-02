Empresários destacam importância da conquista do selo Sisbi no município

Nessa sexta-feira, representantes do Ministério da Agricultura fizeram a entrega da certificação ao município de Rio Claro em solenidade no gabinete do prefeito.

Rio Claro teve o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) aprovado pelo Ministério da Agricultura e conseguiu adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Estados e municípios incluídos nesse sistema têm os serviços de inspeção reconhecidos como equivalentes ao Serviço de Inspeção Federal (SIF). O selo autoriza as empresas que têm a certificação a vender seus produtos em todo o território nacional. A adesão de Rio Claro ao Sisbi foi entregue nessa sexta-feira (10) por representantes do ministério em solenidade que aconteceu às 11 horas no paço municipal.

A conquista do Sisbi vai beneficiar os produtores locais que pretendem ampliar seus negócios fazendo comércio com outros municípios. O empresário Eduardo Nalin, proprietário de uma indústria de frios e embutidos, comemora a adesão do município ao Sisbi-POA. Ele também conseguiu direito ao selo nacional após sua fábrica ser aprovada nas inspeções federais. “Agora posso expandir meu negócio e vender para outros municípios, pois não estou limitado apenas a Rio Claro”, afirma. Nalin ressalta o empenho da nova administração municipal em agilizar o processo de certificação. “Sem o selo do município eu não teria conseguido minha adesão ao Sisbi”, declara.

Para o empresário Rogério Ribeiro, que trabalha com derivados de mel, a obtenção do Sisbi é uma grande conquista para Rio Claro e os produtores que pretendem ampliar a produção. Ele comenta que várias cidades do sul do país já possuem a certificação e Rio Claro será a terceira no Estado de São Paulo a conseguir a adesão. “Rio Claro fez um serviço muito bom, com base nas normas federais, o que ajuda no processo de adesão”, declara.

O prefeito João Teixeira Júnior, comenta que o Sisbi, além de ser um incentivo a mais aos empresários, representa também maior garantia aos consumidores de produtos de origem animal de que estão comprando com qualidade. “Uma boa inspeção garante produtos de maior qualidade para a população”, afirma.

“O selo pode atrair grandes empresas e gerar novos empregos e negócios”, aponta o secretário municipal de Agricultura, Emilio Cerri. Ele observa que a adesão beneficia, em especial, os pequenos estabelecimentos, que geralmente têm dificuldade em cumprir todos os requisitos burocráticos e técnicos exigidos pelo SIF.

O diretor do SIM, Felipe Habib Tauk, explica que o primeiro passo para obter o Sisbi é ser aprovado no sistema municipal. “As exigências do SIM representam cerca de 70% dos requisitos do Sisbi, o que facilita o processo”, destaca Tauk, lembrando que os interessados em obter a certificação devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura.