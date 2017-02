Domingo é o último dia da Liquida Azul do Shopping Rio Claro

Domingo, 12 de fevereiro, é a última oportunidade dos clientes comprarem produtos de qualidade de diversos segmentos com preços realmente baixos da Liquida Azul do Shopping Rio Claro.

São quatro dias de liquidação para os clientes poderem adquirir peças da estação, acessórios, calçados, perfumes, bijuterias, eletroeletrônicos e informática a preços arrasadores.

“A Liquida Azul tem sido um sucesso, pois os lojistas estão praticando preços realmente baixos para que todos possam comprar produtos com qualidade de diversas marcas e segmentos”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Além do mix de produtos e serviços do centro de compras, como peças de decoração e brinquedos até produtos de alta tecnologia, moda e acessórios, joias, relógios e perfumes importados, os clientes também podem desfrutar as delícias gastronômicas da área de alimentação, de cafés especiais e doces finos a refeições completas, culinária oriental, lanches, sucos e sorvetes.