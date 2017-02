Com apoio do Samu, Elektro realiza simulado de acidente no Jardim Público

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no resgate simulado de uma vítima de choque elétrico. A ação, que contou ainda com o apoio da Guarda Municipal, foi acompanhada também por integrantes da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Elektro e alunos do Senac.

De maneira simulada, um dos colaboradores da Elektro que realizava a poda de uma árvore do Jardim na Rua 4 entre Avenidas 1 e 3, levou um choque ao tocar em um dos fios da linha viva de eletricidade. Após o choque, o colaborador caiu simulando estar desacordado no fundo do cesto do guindaste.

A equipe do Samu foi imediatamente acionada às 10h05 e chegou ao local às 10h15. Já retirado do cesto, o colaborador da Elektro recebeu os primeiros socorros e foi, sempre de maneira simulada, levado ao PSMI (Pronto Socorro Municipal Integrado).

Durante o resgate simulado a Guarda Municipal impediu o trânsito no trecho, desviando os veículos que vinham pela Rua 4 para a Avenida 1.

“Ações como esta são muito importantes porque, além de treinarem nossas equipes de resgate, treinam os funcionários da Elektro e também a população, principalmente os motoristas que precisam dar passagem à ambulância e outras ações”, comentou Silveli Pazetto, coordenadora do Samu Regional.