Chuvas expõem pontos críticos em estrada rural e área de lazer em Batovi

Com isso, prejudicando o acesso de moradores locais a serviços como escola, trabalho e até mesmo em situações emergenciais. A análise é do vereador Geraldo Voluntário que vistoriou a região acompanhado do secretário municipal de Agricultura Emilio Cerri e diretora de Agronegócios Ellen Sarti na última quarta-feira, 8.

Para o proprietário rural Roberto de Góes, a visita dos representantes do Executivo e Legislativo no local é de grande importância, “dessa forma podemos expor nossa realidade e assim buscar soluções para nosso distrito” afirma Roberto.

Atento a essa realidade, Geraldo Voluntário protocolou ofícios ao Executivo onde solicita melhorias na estrada e corte de mato na área de lazer do distrito. “O atendimento das solicitações têm o objetivo de facilitar o acesso dos proprietários rurais que por muitas vezes podem ter seus veículos danificados por causa dos inúmeros buracos e garantir que o playground do Distrito seja utilizado com segurança pelas crianças” relata o vereador.

De acordo com o secretário de Agricultura as últimas chuvas vêm causando diversos problemas nas áreas rurais de Rio Claro e Batovi se inclui nesse cenário, “realizaremos esforços necessários para que a estrada seja recuperada e colocaremos na programação da Secretaria de Agricultura a realização da manutenção no local”, explica Emílio Cerri que está mapeando a situação da zona rural.