Busca por vida extra-terrestre

Norte-americano duvida da lisura dos chineses

Nem tudo são flores quando o assunto é o maior radiotelescópio do mundo, o Fast, em operação na China desde setembro do ano passado. Ele tem impressionantes 500 metros de diâmetro. Trata-se de uma superantena montada num vale natural na região sudoeste da província de Guizhou.

Há queixas contra o seu uso. Não dos chineses, claro, que já desenvolvem seu projetos de percepção do universo com um instrumento único, mas de um emérito norte-americano, John Gertz. Ele foi presidente do conselho de administração do Seti, projeto bancado hoje por empresários destinado à busca de vida inteligente no cosmos.

Gertz defende ampla discussão para a formalização de leis internacionais que regiriam eventuais contatos com extraterrestres. “Hoje elas não existem. Não há garantias de que se uma nação como a China fizer contato a humanidade ficará sabendo”, afirmou.

Os norte-americanos têm o seu super rádiotelescópio também, mas 200 metros menor que o inaugurado pelos chineses, ao custo de US$ 180 milhões (R$ 576 milhões), portanto bem menos potente.

O Fast emite os chamadas Meti, sinais de rádio que pela elevada extensão das ondas atravessam o universo quase sem obstáculos à velocidade da luz. Assim como os capta também. Gertz expressou sua preocupação quanto à transparência dos chineses em um artigo no jornal da Sociedade Britânica Interplanetária.

“Há risco de essas mensagens enviadas serem “insensatas, não terem caráter científico e não obedecerem princípios éticos”, escreveu Gertz. E lembra que a China, apesar de se abrir para o capital estrangeiro, ainda é um país bastante fechado, pouco aberto à aceitação da cultura ocidental.

O artigo de Gertz cita o fato de a China, em 2007, ter destruído um satélite lançado ao espaço por ela mesmo, com um míssil, e não comunicar ninguém. A destruição do satélite gerou inúmeros restos flutuantes no espaço, expondo os satélites ou equipamentos das demais nações que os mantêm em órbita da Terra à possibilidade de serem simplesmente destruídos.

É urgente, acredita o cientista, a necessidade da criação de leis internacionais que tornem obrigatória a informação de um país receber alguma mensagem de culturas alienígenas. “Como estamos hoje, não há nada que impeça de uma nação ou mesmo uma organização se definir como representante da própria humanidade.”

Além da possibilidade de contato com extraterrestres, o maior radiotelescópio do mundo permite estudos científicos de grande interesse da comunidade internacional, como a definição de um mapa detalhada e preciso da Via Láctea, onde está o nosso sistema solar.

Mais: receber sinais de rádio de pulsares, que são estrelas de grande massa, centenas de vezes maior que Sol, que morreram e se tornaram estrelas de neutrons, emitindo ondas de rádio no espaço.

Os pulsares podem ser fontes de ondas gravitacionais, janela que se abriu há pouco na astrofísica para estudar os fenômenos altamente energéticos do universo, permitindo, assim, compreender melhor sua origem, desenvolvimento e futuro.

Ainda importante: o líder chinês do Fast, o astrônomo Non Rendong, afirmou que um instrumento desses, com o potencial de pesquisa gerado, não faz sentido apenas os chineses poderem utilizá-lo. “O Comitê de Alocação do Tempo distribuirá o tempo de observação segundo o valor científico das propostas. E as propostas estrangeiras também serão aceitas.”

Não há, no momento, nenhum movimento internacional no sentido de se discutir a questão levantada pelo ex-presidente do Seti, criar ao menos normas para contatar alienígenas. O Seto é um projeto que há mais de 40 anos mantém suas antenas, na Califórnia, em contínuo movimento atrás de captar qualquer sinal de rádio que não seja de origem natural, ou seja, produzido por vida inteligente. Até hoje não houve nenhum contato.

