Atividades diferenciadas marcam a semana da volta às aulas

A Secretaria Municipal de Educação estava com seus diretores e equipes administrativas das escolas trabalhando desde o dia 02 de fevereiro, quando foram recepcionados com um café da manhã pelo prefeito José Antonio de Campos e a secretária de Educação, Dirlaine Grella. No total, aproximadamente 970 alunos voltaram às aulas.

Em todas as unidades os alunos foram recepcionados com uma programação diferenciada. “O objetivo é promover uma acolhida mais calorosa, além da integração e socialização entre os novos alunos e os já pertencentes às unidades de ensino”, comentou a secretária de Educação, destacando que foram programadas atividades lúdicas, considerando a faixa etária e também os períodos de adaptação nas unidades de educação infantil.

Na EMEI “Altos de Ipeúna”, que atende as crianças na faixa etária do berçário ao maternal, as atividades desta primeira semana incluíram também as mamães. “Nosso objetivo é que as crianças sintam-se seguras quando as mamães forem embora. Por isso, as que estão vindo pela primeira vez estão passando pelo período de adaptação e saem mais cedo; as que já estavam conosco no ano passado ficam o período normal”, explicou a diretora Joseane Leite. A escola atende 187 crianças no período regular e 63, no período integral.

A equipe da EMEIEF “Ipeúna Centro”, também recebeu as crianças com uma programação especial. “Tivemos teatro e diversas atividades lúdicas”, informou a diretora Gilmara Mometti. Neste ano, a escola atende 210 alunos, dos quais 57 ficam o período integral. “Programamos o período de adaptação somente para as crianças que realmente precisam”, ressaltou a coordenadora pedagógica Jeane Callegaro.

Na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI), o clima não era diferente. “Registramos uma frequência muito positiva e preparamos uma acolhida especial aos alunos, com o objetivo de promover a socialização entre os novos alunos e os já pertencentes à escola”, comentou a diretora Luciana Abdalla. A EMTI atende 173 alunos.

Na EMEF “Ulysses Guimarães”, pais e alunos foram recepcionados pela direção da unidade nos dois períodos. “Os professores prepararam uma semana com brincadeiras, dinâmicas entre outras atividades diferenciadas”, explicou a diretora Vilma Lorencetti. Os alunos do Projeto Criança Ativa, coordenado pelo professor Valter Lopes, que atende os alunos do período integral na unidade no período da tarde, também contou com uma programação especial. A EMEF atende 324 alunos neste ano.