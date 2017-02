A necessária preservação do Estado Democrático de Direito

A Constituição Federal de 1988 representa a vontade de todo um povo que escolheu seus representantes para construírem uma Carta democrática, que assegure e imponha ao Estado aplicar e garantir o respeito às liberdades civis e aos direitos humanos, dentro de um conjunto de garantias fundamentais, protegidos juridicamente. Um Estado em que todos, autoridades políticas e cada cidadão de per si, estão sujeitos ao respeito às regras de direito.

A ideia do Estado Democrático de Direito decorre de um extenso processo da evolução da forma como as sociedades foram se organizando ao longo dos séculos. A Declaração de 1789 assegurava que “todos os homens são iguais pela natureza e perante a lei” e que “a finalidade da sociedade é a felicidade comum – o governo é instituído para garantir a fruição de seus direitos naturais e imprescritíveis. Esses direitos são a liberdade, a segurança e a propriedade”.

A lei, portanto, representa a vontade dos cidadãos na busca do desenvolvimento das sociedades, daí porque deve por todos ser respeitada, não importando a sua condição, donde resulta a ideia mais ampla de Estado de Direito.

Pois bem. Aproveitando o anseio da população pelo fim da impunidade e cadeia para todos os políticos e empresários envolvidos nas lambanças apuradas nas operações da Lava Jato e outras, surgem aos quatro cantos manifestações a favor de um direito autoritário, que sob a premissa de se garantir um Estado perfeitamente eficiente no combate ao crime, possa restringir liberdades pessoais e garantias constitucionais e legais em troca de uma eventual redução da impunidade, com impactos midiáticos pedagógicos.

Os tais 10 mandamentos anticorrupção, defendidos por vários membros do Ministério Público Federal, continham abusos inadmissíveis para um estado democrático de direito, tais como se aceitar provas obtidas ilicitamente em favor da acusação, restringir o mecanismo do habeas corpus, dentre outros absurdos. Procuradores atuantes na Lava-Jato defendem a possibilidade de condenar uma pessoa mesmo que paire alguma dúvida se de fato ela cometeu ou não o crime do qual é acusada. E por aí vai!

A Ordem dos Advogados do Brasil vem reagindo firmemente contra essa tendência de se ignorar garantias constitucionais e infraconstitucionais que alicerçam o verdadeiro estado democrático de direito, ao mesmo tempo em que vem enaltecendo e apoiando o trabalho do Ministério Público e do Judiciário, obviamente quando tudo se dá dentro dos contornos da Constituição e da Legislação vigente, sem abusos e violações por parte dos personagens que representam o Estado.

Mais do que tudo, a OAB não aceita os recorrentes abusos e violações às prerrogativas dos advogados e ao mais amplo direito de defesa e contraditório pleno. Permitir o afrouxamento das garantias fundamentais à ampla defesa, constitucionalmente previstas para todo e qualquer cidadão acusado do cometimento de crimes, pode até ser festejado pelos desavisados num primeiro momento, mas abrirá a porteira para o autoritarismo e a tirania, jamais perdoados pela história.

William Nagib Filho – Advogado