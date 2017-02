Uso de drogas é identificado em 13 mil testes com motoristas

Desde março de 2016, quando a realização do exame toxicológico passou a ser obrigatória para motoristas das classes C, D e E, o uso de substâncias psicoativas foi apontado em 12,9 mil exames, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Entre março de 2016 e a primeira quinzena de janeiro de 2017, foram realizados 978 mil exames toxicológicos em condutores profissionais de todo o Brasil. Desse montante, quase 13 mil testes tiveram resultado positivo. Com isso, um número significativo de motoristas não pôde iniciar o processo de emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O exame toxicológico, popularmente conhecido como “teste do cabelo”, é uma medida preventiva implantada pela lei federal 13.103/2015, também chamada de “Lei do Caminhoneiro”, regulamentada em 2016 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da resolução 583. A partir de março de 2016, o teste passou a ser obrigatório aos motoristas profissionais. Muitos estados recorreram da medida, mas hoje ela é válida em todo o território nacional, exceto no Maranhão e Tocantins.

O diretor técnico do Laboratório Sodré, Claudio Sodré, explica que o exame toxicológico é altamente eficaz e a coleta do material é rápida e indolor. “Uma das vantagens desse exame é o fato de não ser invasivo, já que o teste é feito em cabelos ou pelos do corpo”, afirma.

O Sodré é um dos oito laboratórios credenciados no Denatran para a realização do exame. “Para a coleta do material, possuímos uma ampla rede credenciada. Contamos com mais de 500 laboratórios parceiros em todo o país, que são treinados para fazer a coleta das amostras”, explica Claudio. A lista completa dos locais credenciados pode ser acessada pelo site do Denatran: www.denatran.gov.br.