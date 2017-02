SiSU: Prazo para colocar nome na Lista de Espera para os cursos da UFSCar termina nesta sexta-feira 10/2 

Após o término do prazo para as matrículas da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), as pessoas que querem ingressar na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) devem ficar atentas ao calendário das próximas chamadas, que serão feitas diretamente pela Universidade.

A pessoa que fez a inscrição no SiSU, mas não foi chamada no curso escolhido como primeira opção, deve acessar o site do SiSU até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de fevereiro e confirmar o interesse em participar da lista de espera. As universidades participantes do SiSU terão acesso a essa lista de espera no dia 15 de fevereiro e, a partir desta data, poderão realizar as demais chamadas.

Como em anos anteriores, na UFSCar a segunda e a terceira chamadas serão precedidas do procedimento de manifestação presencial de interesse por vaga. A lista das pessoas que serão convocadas para esse procedimento na segunda chamada será divulgada no dia 16 de fevereiro, exclusivamente por meio do Portal da UFSCar, em www.ufscar.br. Dúvidas a respeito da manifestação presencial de interesse podem ser sanadas pela consulta à relação de dúvidas frequentes (http://bit.ly/2k7qZfT).

A UFSCar ofertou por meio do SiSU 2.873 vagas em 64 opções de cursos de graduação, distribuídas em seus quatro campi: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Outras informações podem ser obtidas junto à Coordenadoria de Ingresso na Graduação da UFSCar pelo Fale Conosco do site da Pró-Reitoria de Graduação (www.prograd.ufscar.br) ou pelo telefone (16) 3351-8152.