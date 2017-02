Prefeitura faz ação emergencial nas estradas para atender alunos

No momento, a prioridade é atender especialmente aquelas utilizadas pelos ônibus escolares. A falta de equipamentos em condições ideais é outra dificuldade para realizar os serviços.

Com a volta às aulas a prefeitura de Rio Claro está priorizando a manutenção das vias rurais utilizadas pelos ônibus escolares. Nesta semana o trabalho, emergencial, acontece nos trechos mais críticos da Estrada do Caçador e da Estrada do Sobrado. “Além da questão escolar, também estamos atentos às necessidades dos produtores rurais, que utilizam muito essas vias para escoar seus produtos”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.



De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, as chuvas pioram muito as condições de tráfego e dificultam o trabalho de manutenção. “Por isso estamos aproveitando todos os períodos secos para amenizar a situação”, explica.

Entretanto, a nova administração está precisando lidar com outro problema. “Encontramos os equipamentos em condições muito ruins e, mesmo tendo conseguido meios para fazer esse trabalho emergencial, estamos redobrando esforços para reverter o quadro de abandono em que encontramos a pasta”, explica Cerri.

A ação de emergência está sendo realizada com motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira e caminhões. Para que a manutenção tenha mais durabilidade, as equipes de trabalho estão utilizando pedras para fechar os buracos e dar melhores condições de tráfego às estradas rurais. “Estamos tendo o cuidado de usar material de boa durabilidade, já que até o ano passado eram utilizados materiais que, com o tempo, acabavam piorando as condições de tráfego”, conclui Cerri.