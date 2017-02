Prédio do Instituto Federal pode abrigar creche para 150 crianças

Em audiência com o reitor do Instituto Federal de Educação, o prefeito Juninho e o presidente da Câmara André Godoy encaminharam solicitação para que uma creche municipal passe a funcionar em prédio da instituição em Rio Claro. A decisão beneficiará 150 famílias rio-clarenses.

A prefeitura de Rio Claro vem trabalhando para ampliar as vagas de creche na rede municipal de ensino. Com esse objetivo, a Secretaria Municipal da Educação enviou ofício ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) pedindo autorização para utilizar o prédio da Rua 10 no Alto do Santana, onde antes funcionava um dos institutos da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Em visita a Brasília nessa quarta-feira (8), o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e o presidente da Câmara de Vereadores, André Godoy, reiteraram a solicitação ao reitor do instituto, Eduardo Antonio Modena, que sinalizou positivamente pela cessão de uso do imóvel ao município. A expectativa é de que até o final deste mês o assunto esteja definido.

“O investimento em educação é uma prioridade da administração. Vamos fazer os procedimentos necessários para que o pedido do município seja atendido e sejam abertas mais vagas de creche para as crianças”, disse Juninho. Para André Godoy, a principal finalidade é atender a comunidade. “A parceria vai ajudar dezenas de mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos”, afirma.

Para utilizar o prédio, a prefeitura terá que oferecer como contrapartida a manutenção do imóvel e revitalização da área. O prefeito comenta que essa parceria com o instituto trará benefícios para a comunidade que já se queixou de sujeira e má utilização de parte do espaço. “A medida também ajuda o município a diminuir o déficit de vagas em creches”, destaca.

O secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, informa que se a parceria for oficializada neste mês, a creche poderá entrar em funcionamento em algumas semanas. Segundo ele, o prédio foi recentemente reformado e precisa apenas de algumas adaptações para atender as necessidades das crianças. Moreira explica que o IFSP continuará a usar o imóvel. No ofício enviado ao instituto a secretaria sugeriu utilizar o espaço durante o dia e, à noite, o local seria utilizado para oferecer cursos de formação de professores em parceria com o Instituto Federal.

Moreira destaca a importância de oficializar essa parceria que poderia atender crianças que hoje aguardam uma vaga na creche. “O município abriria 150 novas vagas de uma só vez para período integral. Se for em período parcial, seria o dobro de vagas”, ressalta. Nesse caso, a secretaria iria avaliar a possibilidade de oferecer tempo integral para as crianças menores e parcial para as maiores, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas. Atualmente, a Secretaria da Educação faz levantamento para definir o déficit de vagas nas creches.