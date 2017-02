Pré-conferência discute igualdade e acesso no atendimento às mulheres

A atividade aconteceu na sede do Sepa, no bairro Consolação, e contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde

Usuários da rede municipal de saúde de Rio Claro e colaboradores do Sepa – Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para DST/Aids/Hepatites Virais “Graziela Osele Ferro Ramos” – reuniram-se para discutir propostas de políticas públicas voltadas à saúde da mulher, em pré-conferência de saúde realizada no início desta semana.

A atividade aconteceu na sede do Sepa, no bairro Consolação, e contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde. O objetivo das pré-conferências é estabelecer as pautas da Conferência Municipal de Saúde da Mulher, que será realizada no próximo dia 18, um sábado.

Na pré-conferência desta semana, servidores, usuários e o Conselho Municipal de Saúde falaram sobre as diretrizes, financiamento e operacionalização do SUS (Sistema Único de Saúde).



Outros pontos debatidos na pré-conferência foram a importância dos atendimentos de saúde serem realizados segundo relevância de patologia; a privacidade nos atendimentos ginecológicos; agenda para ginecologia e clínica; criação de grupo no município para discutir políticas públicas de mulheres; protocolos específicos para a saúde da mulher; e políticas públicas de atenção à população LGBT.

A Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, no dia 18 de fevereiro, será realizada nas dependências do Núcleo Administrativo Municipal (NAM).