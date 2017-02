Poupatempo Piracicaba realiza simulado de abandono

O Poupatempo Piracicaba realiza na manhã desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, um exercício de abandono do prédio com a participação de todos os funcionários e cidadãos presentes na unidade.

A iniciativa faz parte dos procedimentos de segurança e é importante para que a equipe esteja preparada nas situações que exijam uma eficaz e organizada evacuação do local. Após a simulação, todos retornarão para prosseguirem com os atendimentos.

O simulado de abandono de área nos postos Poupatempo acontece duas vezes por ano e é determinado pelo Decreto Estadual nº 56.819/11, que define a obrigatoriedade da ação em situações de emergência em edificações e áreas de risco.

O Poupatempo Piracicaba está localizado na Rua José Bonifácio, 700 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 524 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 175 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.