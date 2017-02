PM apreende adolescente e prende traficante de drogas em RC

Durante patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia anônima, a qual relatava que dois traficantes iriam realizar entrega de drogas no município de Araras, e após serem informados sobre as características dos criminosos e do veículo que estavam utilizando, ambos foram localizados na Rodovia SP 191, nas proximidades do pedágio, entre os municípios de Rio Claro/Araras. Ao realizarem a abordagem, constataram que um deles tratava-se de um adolescente, e após vistoriarem o veículo localizaram diversas porções de maconha, as quais totalizaram 850 gramas e a quantia de R$ 650,00. Posteriormente foram realizadas diligências até a residência de um dos infratores, sendo localizado o motor de um veículo, produto de furto.

Na sequência ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo o traficante encaminhado ao presídio e o adolescente ouvido e liberado.