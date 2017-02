Na Capital, ministro da Saúde confirma credenciamento da UPA do Cervezão

A confirmação foi feita pelo ministro Ricardo Barros ao vice-presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, e secretário de Esporte e Turismo, Ronald Penteado na última de quarta-feira, 8, em São Paulo.

Na ocasião, o ministro da Saúde assinou convênio para a liberação de R$ 54 milhões para a produção de quatro vacinas no Instituto Butantan. O governador Geraldo Alckmin participou da solenidade.

Antes do início da solenidade, Júlio Lopes e Ronald Penteado estiveram reunidos com Ricardo Barros onde tiveram a oportunidade de reivindicar investimentos para o município. Secretário estadual de Saúde, David Uip também participou do encontro. “Estamos entregando pauta de reivindicações ao Ministério da Saúde hoje. Rio Claro tem muitos desafios nesta área e somente com a união de esforços é que poderemos superá-los”, disse o parlamentar.

O questionamento sobre a UPA Cervezão, explicou o Júlio Lopes, se dá pela possibilidade da zona norte poder contar com centro cirúrgico com capacidade para realizar pequenas cirurgias. Ricardo Barros enfatizou que a área destinada à UPA não poderá sofrer nenhuma alteração de funcionamento visto que já está em vias de credenciamento. “A situação de Rio Claro já está praticamente resolvida. Resta apenas o município fazer uma adequação no prédio”, afirmou.



Levantamento feito pela administração municipal, neste ano, aponta que 37 mil pessoas aguardam por exames e consultas. Ronald Penteado levou este número ao conhecimento do ministro e afirmou: “A saúde é prioridade do novo governo que tem João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, como prefeito. Solicitamos atenção do ministro da Saúde para que Rio Claro superar barreiras e avançar na área da Saúde”, afirmou ao externar preocupação com a fila de espera.

Ao receber solicitações entregues por Júlio Lopes através de ofício, Ricardo Barros sinalizou de forma favorável confirmando que a pauta será trabalhada pelo ministério. A comitiva local conta com o apoio em Brasília do deputado Guilherme Mussi representado no encontro pelo seu assessor Augusto Diniz. “Realizaremos reunião em Brasília com o ministro Barros, o deputado Mussi e o prefeito Juninho da Padaria”, finalizou o vereador.