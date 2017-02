Guarda civil localiza motocicleta produto de furto pelo Jardim das Flores

Na manhã de terça-feira 07/02 aproximadamente 10h20 a Vtr 487 com os Gcms Pedro e Cortes ao patrulharem o bairro Jardim das Flores foram solicitados por moradores que havia uma motocicleta abandonada meio há um matagal próximo do local onde os mesmos estavam. Imediatamente se deslocaram até o local e constataram. Trata-se de uma Yamaha/Fazer 250 onde através dos numerais do chassi reconheceu as placas EHI-5390 de Rio Claro ano 2010 vermelha que fora furtada dia 27/01/2017. Conduzida ao Plantão Policial a autoridade plantonista elaborou RDO 1386/2017 Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de veículo. A Equipe do GGIM da Guarda Civil fez contato com proprietário que compareceu no Plantão Policial.