Na madrugada de Quinta- Feira 09/02 por volta dás 02h30 a Vtr 484 com os Gcms Caparrotti e Servidoni ao patrulharem nas proximidades da Av. da Saudade com Rua 09 próximo ao AME depararam com uma Capivara.

Imediatamente foi feito com contato com 193 ( Corpo de Bombeiros ) que enviaram uma equipe até o local e com auxilio dos Gcms conseguiram capturá-la . Após sua captura o animal será devolvido para seu habitat natural pela equipe do Corpo de Bombeiros.