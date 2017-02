Corte Momesca do Carnaval 2017 são definidos nesta sexta-feira

O evento, com início às 20 horas, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, a Setur, e União das Escolas de Samba da Cidade Azul, a Uesca, conta com atrações na parte musical: Grupo União de Amigos e Bateria Pegada Loka da atual campeã do Carnaval escola de samba Grasifs – A Voz do Morro.

O Rei Momo, rainha e princesas terão a missão de comandar os quatro dias de carnaval – 25 a 28 de fevereiro – no Jardim Público, local da programação oficial neste ano. Os ingressos para o evento nesta sexta-feira no Floridiana custam R$ 5,00 (sócios com a mensalidade em dia não pagam).

Os pontos de venda são: Secretaria Municipal Municipal de Esporte e Turismo (Setur) localizada na Avenida 1, número 1.100, na antiga estação ferroviária; na sede das escola de samba Samuca, Grasifs, A Casamba e Unidos da Vila Alemã (UVA); na Ke-tal Malharia e Estamparia à Rua 2-B, nº 580, Cidade Nova; e na Loja do Márcio, que fica na Avenida 1 entre ruas 4 e 5. O público poderá utilizar o estacionamento oficial do evento, em frente ao Floridiana, ao custo de R$ 10,00 mais um litro de leite.

Na primeira parte do evento, a parte musical ficará a cargo do Grupo União de Amigos que tem à frente Betinho do Cavaco e Leandrinho com o melhor do samba e pagode. Na sequência, será a vez da Bateria da Voz do Morro se apresentar juntamente com os pavilhões das escolas Samuca, Casamba e Unidos da Vila Alemã.