Arquivo seleciona artigos sobre Centro Cultural

O tema da próxima edição é o Centro Cultural de Rio Claro. A revista será lançada no mês de junho.

A revista semestral do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro já está sendo preparada. Para a próxima edição estão sendo selecionados artigos sobre o Centro Cultural.

“O tema foi escolhido buscando a valorização deste espaço, que é referência cultural e histórica para o município e também para a arquitetura brasileira”, destacou Mônica Ferreira, superintendente do Arquivo.



Quem quiser enviar material para publicação tem até o dia 10 de março. Os artigos devem ser encaminhados para o mail arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br. Os textos a serem publicados serão selecionados pelo Arquivo. A revista será lançada em junho.

A Revista do Arquivo é uma publicação semestral de perfil ilustrado, produzida desde 2003, com textos que retratam aspectos gerais da história e da contemporaneidade de Rio Claro. Suas edições estão disponíveis para consulta no site da autarquia (http://www.aphrioclaro.sp.gov.br/site/revista-do-arquivo/).

Mais informações podem ser obtidas pelo email arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br ou no site do arquivo (www.aphrioclaro.sp.gov.br), na aba contato.