Arquiteto que projetou Centro Cultural realiza vistoria no prédio

Na tentativa de levantar possibilidades para solucionar os problemas, o município trouxe para uma vistoria o arquiteto Paulo Júlio Valentino Bruna, um dos autores do projeto original do prédio.

A prefeitura de Rio Claro está se mobilizando para buscar recursos para a recuperação do Centro Cultural de Rio Claro. Referência em cultura no município e microrregião, o prédio, construído há mais de 40 anos, apresenta problemas sérios de infiltrações e alagamentos.

O arquiteto e professor Paulo Júlio Valentino Bruna, um dos autores do projeto original do Centro Cultural, foi convidado e na terça-feira (7) vistoriou o prédio, acompanhado do filho, o também arquiteto Pedro Bruna.



“A visita do professor nos auxilia na avaliação das possibilidades do que pode ser feito para resolver os problemas que o prédio apresenta”, destacou Daniela Ferraz, secretária municipal de Cultura, acrescentando que o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, já manifestou total apoio para as tentativas de recuperação daquele patrimônio municipal.

“O prédio tem excelente potencial para restauro”, observou o professor Paulo Bruna. Durante a vistoria, Paulo e Pedro puderam verificar as condições de todo o espaço que compreende o Centro Cultural, como teatro, área de camarins, sala de exposição, biblioteca e área externa.

O local apresenta inúmeros problemas, muitos deles decorrentes de falta de manutenção. Porém a reforma completa do prédio demandaria um alto investimento financeiro e o município não dispõe dos recursos necessários. Para fazer intervenções maiores, a prefeitura precisa ter a escritura da área e conseguir esta regularização é uma das metas da atual administração.

“Estamos realizando um trabalho conjunto e levantando documentos que estão em posse do Arquivo e podem contribuir na tramitação para a obtenção da escritura deste espaço”, ressaltou Mônica Ferreira, superintendente do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

“A Câmara Municipal está junto com a prefeitura nesta empreitada e apoia o que for melhor para a cultura do município”, afirmou o vereador Geraldo Voluntário, que também acompanhou a visita dos profissionais. O arquiteto e funcionário da Cultura Germano Meyer também acompanhou o trabalho.