RC cria sistema para serviços da Assistência Social trabalharem em rede

O objetivo é facilitar a comunicação entre os vários serviços, além de desburocratizar procedimentos e dar mais agilidade ao atendimento.

A nova equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Claro está tomando medidas para melhorar o atendimento à população. Uma das primeiras ações é a modernização do sistema de cadastramento dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município.

“O novo sistema permite o trabalho em rede, o que facilita a comunicação entre os vários serviços oferecidos pelo município na área social, desburocratiza procedimentos e dá mais agilidade ao atendimento”, explica a secretária de Assistência Social, Érica Belomi.

Além de facilitar a troca de informações entre serviços como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), o novo sistema permitirá fazer um raio-x do atendimento social e melhor identificar o usuário do sistema. “Teremos um registro qualificado das demandas, o que vai ajudar na elaboração de políticas sociais no município”.

Desenvolvido pelo setor municipal de Vigilância Socioassistencial, o novo cadastro foi inteiramente concebido por servidores municipais e estagiários da pasta de Assistência Social, sem custos adicionais para a prefeitura. “É uma amostra de nossa linha de trabalho, com melhoria nos serviços e redução nos gastos, valorizando o potencial dos servidores”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o objetivo é estender o sistema a outras entidades de atendimento similar, parceiras da prefeitura. “Após concluirmos a implantação nos serviços vinculados diretamente à nossa pasta, vamos entrar em contato com serviços que trabalham com a administração municipal nessa área, para ampliar ainda mais a base de dados sociais”, conclui da secretária de Assistência Social.