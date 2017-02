Parlamentar busca recursos para projetos na saúde e esporte

Ao representar a Câmara de Rio Claro na posse da nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), na segunda-feira, 6, Adriano La Torre (PP) articulou ações com o deputado federal Fausto Pinatto (PP) no encontro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp.

Na ocasião, La Torre explanou que a busca por recursos para viabilizar projetos nas áreas da saúde e esporte são prioridades no mandato legislativo que se inicia. Com as prefeituras de todo o país em situação financeira complicada, o vereador avalia como fundamental a busca por apoio dos governos federal e estadual em forma de emendas parlamentares.

“As dificuldades enfrentadas pelo gestor público, atualmente, são muitas. A meu ver, investimento no esporte pode reduzir, consideravelmente, gastos com saúde por vários motivos. É nesta rota que estamos trabalhando”, comentou La Torre com o deputado federal.

Na sequência, La Torre e Pinatto participaram da posse do novo presidente do TCE-SP Sidney Estanislau Beraldo no Plenário Juscelino Kubitschek da Alesp. A nova Mesa Diretora do Tribunal conta ainda com Renato Martins Costa como vice-presidente e o corregedor Antônio Roque Citadini.