Sinopse: Da mente brilhante de J.K. Rowling para os livros e telas dos cinemas, a história do bruxinho Harry Potter encantou crianças e adolescentes e marcou uma geração. O Núcleo de Artes Cenário Cultural escolheu O MUNDO MÁGICO DE HARRY POTTER como tema do seu primeiro espetáculo de dança.

Prepare a varinha e a vassoura para embarcar nessa fantástica viagem.

Produzido pelo Núcleo de Artes Cenário Cultural o espetáculo tem direção coreográfica de Mari Correa, Direção Cênica de Daniel Pereira, Suzan Feitor e Silvio Leinat e estreou em 17 de Novembro de 2016.

Com sucesso de público e a pedidos o Núcleo fará uma reapresentação do espetáculo no próximo sábado.

Com 30 artistas no elenco, entre bailarinos e atores, “O Mundo Mágico de Harry Potter” conta a saga do bruxinho através de coreografias, cenas e efeitos.

Inspirado nos sete livros e oito filmes que foram sucesso em todo o mundo, o espetáculo transforma seus personagens e suas histórias em um grande show musical com muita dança e magia.

O Núcleo

Desde de muito novos, ainda na infância, os primos Daniel Pereira e Suzan Feitor compartilhavam a paixão pelas artes. Suas brincadeiras de crianças envolviam teatro, dança, circo e música. Na pré-adolescência decidiram levar aos palcos as apresentações que até então eram exclusivas para as festas familiares.

A pedido da Secretaria de Cultura de Araras formaram um grupo de dança e tiveram a oportunidade de se apresentar durante sete anos em eventos de Araras e várias outras cidades da região.

Com o reconhecimento deste trabalho passaram a receber convites para serem dançarinos de cantores em grandes shows.

Paralelo a isso iniciaram os estudos na Oficina de Teatro do Teatro Estadual de Araras e com o incentivo do ator, diretor e professor de teatro Paulo de Moraes, passaram a dar aulas, dirigir e coordenar as oficinas. Participaram do Mapa Cultural Paulista com o Grupo 7 do Teatro e produziram o Programa Cenário, exibido durante três anos pela Rede Opinião de TV.

Após esses 12 anos no Teatro Estadual, Suzan e Daniel realizaram trabalhos teatrais paralelos em vários espaços e instituições (escolas, academias, empresas, grupos, etc).

Com toda a bagagem adquirida nesses 16 anos, os primos concluíram que chegou o momento de realizarem um sonho: um espaço totalmente dedicado às artes. Então nasce o Núcleo de Artes Cenário Cultural.

Instalado na Avenida do Café por dois anos, no final de 2016 o Núcleo se mudou para um lugar bem mais amplo e central.

Oferecendo aulas de Teatro, Dança, Canto, Pilates e Audiovisual, o espaço tem como objetivo proporcionar o estudo e contato com as artes à crianças, jovens e adultos. Mais informações – www.ingressorapido.com.br