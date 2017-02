Minha Casa Minha Vida inclui famílias com renda de até R$ 9 mil

O presidente Michel Temer anunciou na tarde dessa segunda-feira (6), no Palácio do Planalto, as novas regras para concessão de financiamento imobiliário pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A renda máxima para solicitar o crédito passou de R$ 6.500 para até R$ 9.000.

Temer afirma que a reformulação do programa é mais um dos esforços do governo federal para reduzir o desemprego. “Um dos setores que mais facilmente e mais coletivamente podem empregar é o setor da construção civil”, explicou ele.

O presidente assume que as mudanças prestigiam a iniciativa privada, mas com responsabilidade social. Ele diz ainda que a construção civil é uma das peças chave para a economia brasileira.

Sobre a crise que o país vive, Temer fez um discurso positivo, se dizendo mais otimista e confiante na recuperação do país. Ele diz que os juros já começaram a cair, estimulando o crédito, e que a inadimplência também recua. (fonte Noticias ao Minuto)