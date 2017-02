Homem resgatado de enxurrada visita a Defesa Civil

No início da semana, um motorista precisou ser socorrido após seu carro ser arrastado pelas águas no Jardim São Paulo.

Na segunda-feira (6) a equipe da Defesa Civil de Rio Claro recebeu a visita do Sr. Itamar A. Fiol, morador de Cordeirópolis que foi resgatado por integrantes da base ao ter o carro que conduzia ilhado pela enxurrada após um temporal. O fato aconteceu no dia 2 de fevereiro na Rua 21 com a Avenida 16, no Jardim São Paulo, em Rio Claro. Fiol foi surpreendido pela força da chuva e ficou com o veículo quase totalmente submerso pela água.

O condutor foi socorrido pela equipe da Defesa Civil. A ocorrência foi atendida por Paulo Rogério Ortiz e José Belém Saraiva que usaram técnicas de ancoramento e cabos para retirar Fiol do veículo e colocá-lo em segurança até a chegada de seus familiares. Recuperado do susto, Fiol decidiu visitar a sede da Defesa Civil para agradecer as pessoas que o resgataram da enxurrada.

O diretor da Defesa Civil, Wagner Martins Araújo, alerta a população sobre os cuidados que devem ser adotados em dias de chuva forte. “As pessoas não devem transitar em áreas alagadas e não enfrentar correntezas. O ideal é ficar em local seguro e pedir ajuda”, recomenda. A Defesa Civil funciona 24 horas e atende pelo telefone 199.

Rio Claro tem 50 pontos críticos com riscos de enchentes e alagamentos. Araújo cita como mais graves alguns trechos da Avenida Visconde do Rio Claro, áreas próximas à rodoviária, o pontilhão na Avenida 29, o pontilhão no Jardim Primavera e o cruzamento da Avenida 16 com a Rua 21 no Jardim São Paulo, onde aconteceu o acidente com Fiol. Esses pontos estão sendo monitorados pela Defesa Civil dentro da Operação Verão que acontece até o final de março.