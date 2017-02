De 9 a 12 de fevereiro, acontece a Liquida Azul do Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro promove de 9 a 12 de fevereiro a Liquida Azul, com o slogan “Leve muito, pague pouco”. Nos quatro dias de liquidação, os clientes poderão aproveitar os descontos de várias lojas e segmentos, assim como adquirir peças da estação, acessórios, calçados, perfumes, bijuterias, eletroeletrônicos e informática a preços arrasadores.

Além dos produtos de diversas marcas em liquidação, o Shopping estará decorado para deixar ainda melhor os dias de preços baixos.

“Preparamos uma liquidação muito especial para os clientes do Shopping Rio Claro, inspirada no seu céu ‘azul de brigadeiro’ que lhe deu o apelido de Cidade Azul. O conceito da Liquida Azul adotou como tema essa característica marcante na cidade, o azul, uma homenagem aos rio-clarenses.

Então, a Liquida Azul vem com grandes descontos em uma variedade de produtos de todos os segmentos. Nosso objetivo é oferecer aos consumidores a oportunidade de comprarem itens de marcas consagradas com excelente qualidade e preços realmente baixos”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Além do mix de produtos e serviços do centro de compras, como peças de decoração e brinquedos até produtos de alta tecnologia, moda e acessórios, joias, relógios e perfumes importados, os clientes também podem desfrutar as delícias gastronômicas da área de alimentação, de cafés especiais e doces finos a refeições completas, culinária oriental, lanches, sucos e sorvetes.