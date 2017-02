Criadores de canários buscam apoio para local de exposição

Com este objetivo, o vereador Paulo Guedes (PSDB) articulou uma reunião entre criadores rio-clarenses e o prefeito João Teixeira Junior (Juninho).

A sugestão apresentada ao prefeito e reforçada pelo vereador é a utilização do ginásio de esportes da escola estadual Chanceler Raul Fernandes, que atualmente se encontra degradado. Em contrapartida, os criadores promoveriam a recuperação do local através da execução de pequenas reformas, limpeza e demais serviços de manutenção.

Contudo, para tanto é necessário que seja emitida uma concessão de uso pela Fundação Paula Souza, responsável pela escola. Daí, a importância da intermediação de Paulo Guedes e do apoio de Juninho junto ao governo estadual.

Da reunião participaram os diretores da Associação Rio-clarense dos Ornitólogos (ARO), presidida por Marcos José Hummel, e da Associação Rio-clarense dos Criadores de Canários (ARCC), que tem como presidente Rodrigo Botelho. Juntas, as duas entidades que possuem mais de 20 anos de existência somam cerca de 1.200 associados, licenciados e credenciados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Ambas são filiadas entidades representativas estaduais e nacionais, como a Federação Ornitológica do Estado de São Paulo (Feosp) e Confederação Brasileira de Criadores de Pássaros Nativos (Cobrap).

Guedes comentou que as exposições de canários, quando bem estruturadas, atraem criadores de todo o Brasil, alavancam o turismo e o comércio locais, como acontece em Itatiba, por exemplo, que no ano passado reuniu 20 mil pássaros.

O vereador ainda observou que a possível liberação do ginásio para exposição, não prejudica sua plena retomada para prática de modalidades esportivas, bastando conciliar agendas e horários. Juninho, por sua vez, reconheceu a necessidade de valorizar os criadores rio-clarenses e dar suporte para que as atividades e eventos patrocinados pelas associações, aconteçam dentro das normas legais, com respeito a biodiversidade e preservação das espécies.