Coluna Edmar Ferreira

Apagar a má impressão deixada na estreia do Paulistão, quando perdeu de goleada para o Audax por 4 a 2, em Barueri. Essa é a missão do São Paulo hoje na Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Moto Club, às 21h30, em São Luís, no Maranhão. Com a mudança no regulamento, time de Rogério Ceni joga pelo empate. Uma derrota significa desclassificação.

São Paulo e Moto Club se reencontrarão após 38 anos. A última partida entre paulistas e maranhenses foi no dia 14 de maio de 1978, no Morumbi, quando o Tricolor venceu por 2 a 0. No total, são quatro duelos na história e o retrospecto é positivo para o time são-paulino, que venceu os quatro embates, balançou as redes nove vezes e sofreu apenas um gol.

O provável São Paulo para esta noite: Sidão; Maicon, Douglas e Rodrigo Caio; Bruno, Thiago Mendes, Cícero, Cueva e Buffarini; Luiz Araújo e Chavez. O vencedor deste confronto enfrentará na segunda fase o ganhador de PSTC/PR e Ypiranga/RS. Outros dois jogos estão marcados para hoje pela Copa do Brasil: 19h15 – São José/RS x Sampaio Corrêa e 21h – Santos/AP x Vasco da Gama.

São Paulo foi o time que mais finalizou na primeira rodada do Paulistão, segundo o Footstats. Mesmo com a goleada sofrida para o Audax por 4 a 2, Tricolor finalizou 27 vezes. O Ituano aparece em segundo com 19 finalizações no empate por 1 a 1 com o Santo André, enquanto o Santos é o terceiro com 17. O Linense, que tomou 6 a 2 do Peixe, foi o que menos finalizou com 6.

Palmeiras confirmou a renovação do patrocínio com a Crefisa. Uma coletiva de imprensa aconteceu ontem na Academia de Futebol. O novo contrato terá a duração de dois anos. A Crefisa pagará R$ 72 milhões pelo patrocínio no primeiro ano e R$ 78 milhões no segundo. Além de bônus por conquistas. É o maior acordo de um time da América do Sul.

O Corinthians pagou ontem as férias dos jogadores referentes a dezembro do ano passado. De acordo com os dirigentes, os valores foram depositados nas contas dos atletas assim como o salário de janeiro. Segundo informações do Globo Esporte, o atraso gerou um descontentamento entre os jogadores. Eles chegaram a conversar com a diretoria, cobrando uma posição.

A CBF apresentou a bola que será usada nesta temporada no futebol brasileiro. O modelo Nike CBF Ordem 4 estreou ontem na abertura da Copa do Brasil. Ela será utilizada também no Campeonato Brasileiro. A bola é predominantemente azul e verde, com detalhes em amarelo e o escudo oficial da Confederação Brasileira de Futebol.

Dois meses após a tragédia em Medellín, Jackson Follmann voltou a andar. O goleiro de 24 anos caminhou pela primeira vez com uma prótese provisória na perna direita e com ajuda de barras em São Paulo. Os médicos se surpreenderam com a recuperação de Follmann e esperam que ele volte a andar sem apoio em um mês. Deus ajude esse menino.

O ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, era técnico do Tricordiano, time mineiro de Três Corações. Porém, após perder duas partidas consecutivas, foi demitido. Que fase!

Três jogos hoje pela segunda fase da Taça Libertadores da América: 20h15 – The Strongest/BOL x Montevideo/URU (jogo de ida 2 x 0); 21h45 – Olímpia/PAR x Independiente Del Valle/EQU (0 x 1) e 22h15 – Universitario/PER x Deportivo Capiatá/PAR (3 x 1).

Na terça-feira três times avançaram para a terceira fase da Taça Libertadores. O Junior Barranchilla/COL 3 x 0 Carabobo/VEN (jogo de ida 1 x 0); Unión Española/CHI 2 x 0 Cerro/URU (jogo de ida 3 x 2) e El Nacional/EQU 0 x 1 Atletico Tucumán/ARG (jogo de ida 2 x 2).

Tem algumas coisas difíceis de entender. Como pode o Rio Claro liderar a Série A-2 e ter apenas a 17ª melhor média de púbico, com 475 pagantes? O Velo Clube ocupa a 8ª colocação, com média de 1.498, ou seja, mil torcedores a mais.

Os cinco primeiros colocados entre as melhores médias de público da Série A-2 após três rodadas são: 1) Guarani – 3.409, 2) XV de Piracicaba – 2.540, 3) Portuguesa 2.529, 4) Juventus – 1.884 e 5) Taubaté – 1.850.

João Valim está fazendo história na Inter de Limeira. O ex-técnico do Velo Clube conquistou três vitórias em três rodadas nesta Série A-3, a última em cima do Rio Branco por 2 a 0, no Limeirão. Desta forma, igualou a terceira melhor campanha inicial do Leão em 61 edições de Campeonato Paulista. A melhor é de 2010 com seis vitórias iniciais.

Outro que fez história na Inter de Limeira foi Rafael Pim. O ex-goleiro do Velo Clube completou três jogos iniciais sem sofrer gol na Série A-3. Esse feito não acontecia há 24 anos. Em 1993, Luís Henrique Dias, o Pinóquio, curiosamente atual preparador de goleiros do rival Independente, ficou quatro jogos iniciais sem ser vazado no Leão.

Alexandre Pato foi condenado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em Brasília, a pagar cerca de R$ 5 milhões em impostos e multa à Receita Federal. A ação tramitava desde outubro de 2016 no órgão. O atacante foi contratado recentemente pelo Tianjin Quanjian, da China.

Frustrante. Assim foi a estreia de Carlitos Tevez no Shanghai Shenhua. Mesmo sendo uma das contratações mais caras da história do futebol chinês, o argentino não conseguiu evitar a derrota para o Brisbane Roar, da Autsrália, por 2 a 0, no Hongkou Stadium, em Xangai. Desta forma, sua equipe está eliminada da Liga dos Campeões da Ásia.

Mesmo sem contar com Neymar, que estava suspenso, o Barcelona garantiu vaga na decisão da Copa do Rei. O time catalão, que venceu o jogo de ida por 2 a 1, empatou com o Atlético de Madrid por 1 a 1, no Camp Nou. Suárez abriu o placar para o Barça e Gameiro empatou.

Curiosidade do dia: No ano de 1959 o Santos fez 99 jogos, que nos dá uma média de um jogo a cada três dias e meio. Foram 71 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Marcou 342 gols, sendo que 100 foram do Pelé. Desses 99 jogos, 37 foram internacionais.