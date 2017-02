Calendário do cata bagulho está disponível no site da prefeitura

A população precisa respeitar o calendário, que está disponível na internet. Os serviços são gratuitos.

Com aproximadamente 100 toneladas de materiais recolhidos mensalmente nos bairros de Rio Claro em serviços de cata bagulho, a Prefeitura divulgou o calendário anual do programa que está disponível em sua página da internet. Para o munícipe saber em que dia o caminhão de coleta de materiais vai passar em cada bairro, basta acessar o site www.rioclaro.sp.gov.br, no link ‘Serviços’, na parte superior da página.

“Os moradores devem colocar na frente da residência os materiais a serem recolhidos pelo caminhão até as 7 horas e o recolhimento será feito até as 17 horas. O cronograma é montado por região, abrangendo vários bairros vizinhos”, explica William de Oliveira, do Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente.

Segundo ele, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, madeiras MDF, colchões e outros objetos velhos podem ser deixados na calçada no dia da coleta. O caminhão não recolhe galhos, restos de podas de árvores e entulhos de materiais de construção, que devem ser descartados nos ecopontos. Também não recolhe lixo doméstico, para o qual existe a coleta domiciliar.

Oliveira ressalta que o serviço é uma alternativa para que a população não descarte esses materiais de maneira irregular em locais inapropriados. “O cata bagulho faz parte dos esforços da prefeitura para manter a cidade limpa”, destaca.

Com a colaboração da comunidade, o serviço ajuda a dar destinação correta a materiais que, se descartados incorretamente, causam danos ao meio ambiente, entopem galerias de águas da chuva, obstruem as vias públicas e pioram o aspecto dos bairros.

Nesta quinta-feira (9), o cata bagulho irá atender os bairros Jardim das Palmeiras, Jardim Esmeralda e Jardim Nova Rio Claro.