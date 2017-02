Rio Claro recebe evento Energia em Sua Vida

Nesta semana, entre os dias 8 a 11 de fevereiro, a Praça dos Ferroviários, em Rio Claro receberá o evento Energia em Sua Vida, realizado pela Elektro. Trata-se de uma festa voltada para crianças, que mescla educação, lazer e entretenimento e tem como objetivo proporcionar orientações sobre o uso racional e eficiente de energia elétrica.

Os pequenos que visitarem o Energia em Sua Vida terão a oportunidade de participar de diversas experiências, como observar a maquete de uma casinha que simula o consumo de energia em uma residência, outra que aponta a diferença entre os tipos de lâmpadas, o globo de plasma, a pilha humana e muitas outras. Para completar a trilha do conhecimento, os convidados entrarão na Unidade Móvel de Eficiência Energética, um caminhão adaptado como laboratório para ensinar, de forma lúdica, a usar energia elétrica com consciência, além de assistirem ao espetáculo infantil: “A Jovem Escritora”. A Elektro disponibilizará uma equipe com oito profissionais para orientar e ensinar a criançada.

Para completar a animação, a Elektro fornecerá, ainda, pipoca, algodão doce, castelo pula-pula, escorregador inflável e pintura de rosto. O evento e suas atrações são gratuitos e abertos à população. Parte dos recursos utilizados no projeto Energia em Sua Vida é vinculada ao Programa de Eficiência Energética, promovido pela Elektro por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Sobre a Elektro

