Rio Claro oferece curso para quem está à procura de emprego

Estão abertas as inscrições para o Time do Emprego, onde o interessado aprende a preparar currículo e como se portar na hora de ser entrevistado pela empresa onde quer trabalhar.

Numa parceria com a prefeitura, o Time do Emprego, programa estadual coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), está com inscrições abertas em Rio Claro. O programa oferece curso gratuito e está sendo realizado em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

A capacitação tem como objetivo orientar as pessoas que estão em busca de emprego e inseri-las no mercado de trabalho. “Durante os doze encontros, os alunos vão aprender como elaborar um bom currículo e receber orientações sobre como se portar durante entrevistas de emprego”, explica a secretária de Assistência Social, Érica Belomi.

A assistente social Suzilei Scatolin, coordenadora do Programa Capacitação para o Trabalho, considera o Time do Emprego uma iniciativa de suma importância para melhorar a qualificação profissional dos participantes e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. “Na última edição, sete pessoas conseguiram um emprego logo após o término do curso”, destaca.

Os interessados em participar do curso devem fazer a inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no Núcleo Administrativo Municipal – NAM (na Rua 6 com Avenida 46), munidos de CPF e número do PIS.