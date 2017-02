Prefeitura limpa escolas antes do início do ano letivo

Em anos anteriores, funcionários e pais de alunos reclamaram que aulas começavam com as escolas cheias de mato. Desde 16 de janeiro, equipes das secretarias de Educação e Meio Ambiente realizam corte de mato, podas de árvores e de grama.

Escolas limpas e sem mato. Esse foi o quadro encontrado por alunos e equipe escolar da rede pública municipal de ensino de Rio Claro na segunda-feira (6), quando o ano letivo de 2017 foi iniciado. “Escolas e unidades de saúde estão em primeiro lugar no cronograma de limpeza e devem ser prioridades das equipes de manutenção do município”, destacou o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, em visita à escola Hamilton Prado.

As 56 escolas da rede pública receberam serviços de limpeza, que incluíram corte de mato, podas de árvores e de grama e retirada de galhos. Para que a limpeza fosse concluída em tempo, as equipes das secretarias de Educação e Meio Ambiente estão empenhadas desde o dia 16 de janeiro. Algumas unidades, como é o caso do Hamilton Prado, já estão recebendo o serviço pela segunda vez. “As secretarias estão trabalhando juntas para que a população receba o melhor atendimento”, destacou Adriano Moreira, secretário de Educação.

Para Mariana De Carli Bianchi, diretora substituta da escola Hamilton Prado, é muito bom retornar às aulas com a escola limpa. “As aulas começavam e o mato estava alto, era isso que ocorria em anos anteriores, quando já aconteceu de os pais de alunos terem de se mobilizar e limpar a escola”, observou.

Quase 19 mil alunos da rede pública municipal retornaram às aulas na segunda-feira. As atividades escolares estão sendo realizadas nestes dois primeiros dias em período reduzido para que as crianças possam se habituar à nova rotina, após o recesso escolar.