Prefeitura inicia instalação de semáforos na Avenida 15

Com os semáforos instalados haverá reorganização do trânsito na Avenida 15. Um dos acessos à Santa Casa e ao pronto-socorro, a Avenida 15 passará a ter trânsito preferencial.

As modificações para transformar a Avenida 15 em via pública de trânsito preferencial já começaram a ser feitas pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Rio Claro. A avenida, que leva até a Santa Casa de Misericórdia, Pronto-socorro Municipal (PSMI) e maternidade, começou a receber na terça-feira (07) as estruturas para a colocação de semáforos nos cruzamentos das ruas 9, 8 e 6.

O secretário da pasta, Marco Antonio Bellagamba, explica que a instalação dos semáforos ocorreu após estudos técnicos. “Devido ao fato dessas ruas serem de grande fluxo de veículos, optamos pelos equipamentos, pois apenas com a colocação da sinalização de Pare nas esquinas, o risco dos motoristas não respeitarem a sinalização e causarem acidentes seria maior”.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, lembra que o antigo pedido dos moradores está se tornando realidade. “Vamos diminuir o tempo de resposta de socorro às vítimas. O tempo que uma ambulância gasta parando esquina por esquina cairá para menos da metade”.

Marco Antônio Henrique, comerciante e morador da região, aprova a instalação dos equipamentos nos cruzamentos. “Esse era um pedido antigo de todos. Há pelo menos cinco anos que solicitamos e nunca fomos atendidos, com a colocação dos semáforos irá auxiliar na passagem de ambulâncias e viaturas”, observa Marco lembrando que “o número de acidentes também vai diminuir e consequentemente aumentar a segurança dos motoristas que transitam pelas vias”.

Um levantamento feito pelo departamento de Mobilidade Urbana indica que no trecho que vai da Rua 14 até a Rua 2 existem 13 sinalizações de Pare na Avenida 15, o que aumenta o tempo de percurso dos veículos, inclusive ambulâncias e viaturas de resgate.